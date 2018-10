Berlin (AFP) In der Spähaffäre um den US-Geheimdienst NSA hat Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) mangelnde Fairness gegenüber den USA kritisiert. "Es ärgert mich, dass man sofort und ohne genaue Kenntnis jede Verdächtigung gegen unseren amerikanischen Verbündeten in die Welt setzen kann", sagte Friedrich "Spiegel Online"laut einer Vorabmeldung vom Mittwoch. "Das ist nicht fair. Ohne die Hinweise der USA und die gute Zusammenarbeit mit den Geheimdiensten hätten wir höchstwahrscheinlich Terroranschläge in Deutschland nicht verhindern können."

