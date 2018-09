Hannover (AFP) Knapp sechs Monate nach seinem Verschwinden hängt der goldene Bahlsen-Keks wieder an seinem angestammten Platz. Handwerker brachten das 20 Kilo schwere Wahrzeichen des Konzerns am Donnerstag wieder an der Fassade des Firmengebäudes in Hannover an, wie ein AFP-Korrespondent berichtete. Unternehmenschef Werner Michael Bahlsen schaute dabei zu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.