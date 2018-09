Berlin (AFP) SPD und Grüne wollen im Falle eines Wahlsieges beim Mindestlohn aufs Tempo drücken. Das neue Mindestlohngesetz könne schon am 1. Februar 2014 in Kraft treten, sagte SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück am Donnerstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der Grünen-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt in Berlin. Die FDP kritisierte das Vorhaben als arbeitsplatzgefährdend, die Linken forderten einen höheren Mindestlohn als von Rot-Grün geplant.

