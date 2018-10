Mannheim (AFP) Ärmere Haushalte können trotz steigender Energiekosten nach Einschätzung von Energiemarktexperten vorerst nicht mit einer Entlastung durch die Politik rechnen. 69 Prozent von insgesamt 200 befragten Experten aus Wissenschaft und Energiewirtschaft gingen für die kommenden zwölf Monate nicht von Erleichterungen für einkommensschwache Haushalte aus, hieß es in einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.