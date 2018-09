Madrid (SID) - Dem spanischen Fußball droht ein Wettskandal. Der Ligaverband LFP hat das Zweitligaspiel vom 8. Juni zwischen Racing Santander und Hercules Alicante (3:0) wegen des Verdachts der Manipulation unter die Lupe genommen. Vor der Begegnung habe es auffällig hohe Wetten auf einen Heimsieg gegeben, berichten spanische Medien.

Laut der Zeitung Marca droht beiden Klubs sogar der Zwangsabstieg. Der frühere Europapokalteilnehmer Santander war trotz des Sieges am letzten Spieltag zum zweiten Mal in Folge abgestiegen.

Racing bestritt in einer ersten Stellungnahme die Anschuldigungen. "Wir haben absolutes Vertrauen in unsere Spieler und weisen alle Vorwürfe zurück, die ihre Ehrlichkeit und Professionaliät anzweifeln", hieß es. Der Klub wolle mit der UEFA und dem Verband LFP zusammenarbeiten, um "die Situation aufzuklären", so Racing weiter.