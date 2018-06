Berlin (dpa) - Mit einem Kurzbesuch in Washington will Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich den Spähvorwürfen gegen den US-Geheimdienst NSA auf den Grund gehen. Der Minister brach heute in Richtung USA auf. Unter Freunden müsse man Klartext reden können, hatte er "Spiegel online" vor seiner Abreise gesagt. Er beklagte aber zugleich mangelnde Fairness gegenüber den USA in der Debatte. Der US-Geheimdienst NSA soll im großen Stil deutsche Bürger und Einrichtungen ausgespäht haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.