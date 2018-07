Washington (AFP) Als Anerkennung für seine Reformanstrengungen wird Griechenlands Ministerpräsident Antonis Samaras in vier Wochen von US-Präsident Barack Obama empfangen. Bei dem Besuch in Washington am 8. August werde es auch um die Verteidigungszusammenarbeit in der NATO und um die unsichere Lage in Nordafrika gehen, teilte das Weiße Haus am Donnerstag mit. Der letzte Besuch eines griechischen Ministerpräsidenten in Washington liegt drei Jahre zurück.

