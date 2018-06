Miami (AFP) Im US-Prozess um den Tod des schwarzen Teenagers Trayvon Martin steht die Entscheidung bevor. In ihrem Schlussplädoyer bekräftigte die Staatsanwaltschaft im Bundesstaat Florida am Donnerstag den Vorwurf, dass der Nachbarschaftswächter George Zimmerman den unbewaffneten Jugendlichen verfolgt und erschossen habe. Zimmerman beteuert dagegen, den 17-Jährigen aus Notwehr getötet zu haben. Doch Chefankläger Bernie de la Rionda fragte: "Ist das wirklich Selbstverteidigung, wenn man jemanden verfolgt?" Laut CNN sollten Zimmermans Verteidiger am Freitagmorgen noch einmal ihre Sicht darlegen. Anschließend sollten die Geschworenen mit den Beratungen beginnen.

