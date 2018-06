Kairo (AFP) Zehntausende Anhänger von Ägyptens gestürzten islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi haben sich am Freitagnachmittag in der Hauptstadt Kairo versammelt. Die Demonstranten, die Nationalflaggen und Koranausgaben trugen, riefen bei der Kundgebung vor der Rabaa al-Adawija-Moschee im Viertel Nasr-City Slogans gegen die Armee. Der einflussreiche Islamistenführer Safwat Hegasi kündigte an, die Proteste bis zur Wiedereinsetzung Mursis fortzusetzen. Zudem forderte er sofortige Parlamentswahlen und die Einsetzung eines Komitees zur Umsetzung eines Plans der nationalen Versöhnung.

