New York (SID) - Russlands Basketball-Superstar Andrej Kirilenko verzichtet auf Millionen von Dollar und wechselt in der Profiliga NBA von den Minnesota Timberwolves zu den Brooklyn Nets. Europas Basketballer des Jahres erhält einen Einjahresvertrag und hat die Option auf eine weitere Saison. Das berichtet der TV-Sender ESPN. Der 32-Jährige hatte erst im vergangenen Jahr in Minneapolis unterschrieben.

Kirilenko lässt sich Unsummen entgehen. Bei den Nets, die dem russischen Milliardär Michail Prochorow gehören, bekommt der Forward in der kommenden Saison "nur" 3,1 Millionen Dollar (2,3 Millionen Euro). Bei den Timberwolves hätte er 10 Millionen verdient, nutzte wegen der schlechten Erfolgsaussichten mit dem Team aber seine Ausstiegsklausel.

"Er hat in seiner Karriere schon so viel Geld verdient", sagte Kirilenkos Agent Marc Fleischer: "Geld ist wichtig. Aber die Chance, bei einem Team zu spielen, dass den Titel holen kann - und einen russischen Besitzer hat - konnte er sich nicht entgehen lassen."

Nach Kevin Garnett, Paul Pierce und Jason Terry, Teamkollege von Dirk Nowitzki beim Titelgewinn der Dallas Mavericks 2011, ist Kirilenko bereits der vierte prominente Neuzugang der Nets. Das Trio war von den Boston Celtics gekommen.

Kirilenko hat in der NBA zehn Jahre lang (2001-2011) für die Utah Jazz gespielt. Nach dem Lockout zu Beginn der Saison 2011/12 war "AK-47" für eine Spielzeit zu ZSKA Moskau zurückgekehrt.