Stuttgart (AFP) Die Schauspielerin Anja Kruse sieht bei Buddhismus und Glamour keinen Widerspruch. "Für mich passt diese Philosophie in ein modernes Leben", sagte die 56-Jährige der "Stuttgarter Zeitung" (Samstagsausgabe). Die Lehre Buddhas passe für sie "zu schönen Kleidern, roten Teppichen, zu einem stressigen Alltag und zu meiner öffentlichen Stellung, die mir das Schicksal beschert hat". Kruse, die protestantisch aufgewachsen ist, hat nach eigenen Angaben auf einer großen Asienreise zum Buddhismus gefunden. Ihr altes Jetset-Leben sei "hohl und leer" gewesen. Inzwischen haben sie gelernt, was wesentlich sei: "Das eigene Leben so annehmen, wie es ist, versuchen, daraus den größtmöglichen Wert zu schaffen." Der Buddhismus könne einen "Zustand des unzerstörbaren Glücks schaffen".

