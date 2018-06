Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel und Finanzminister Wolfgang Schäuble (beide CDU) haben einen erneuten Schuldenschnitt für den schwer angeschlagenen Euro-Staat Griechenland abgelehnt. "Ich sehe das nicht", sagte Merkel im Interview mit der "Märkischen Oderzeitung" und der "Südwest Presse" (Freitagsausgabe). Der Weg zur Gesundung gehe für Länder mit geringer Wettbewerbsfähigkeit vielmehr über "unvermeidliche Reformen und Strukturanpassungen". Schäuble schlug im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung (Freitagsausgabe) ähnliche Töne an: "Der Schuldenschnitt war eine einmalige Veranstaltung. Wer daran rüttelt, sollte wissen, was er tut: Kein Investor würde dann noch in europäische Staatsanleihen zeichnen."

