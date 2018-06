Straßburg (AFP) Ab Ende August gibt es eine neue Hochgeschwindigkeitsverbindung für Zugreisende von Süddeutschland nach Paris. Die bestehende Linie mit dem Hochgeschwindigkeitszug TGV von der französischen Hauptstadt ins elsässische Mulhouse werde verlängert und starte künftig in Freiburg im Breisgau, teilte die französische Staatsbahn SNCF am Freitag mit. Die Fahrzeit von Freiburg nach Paris verkürze sich dadurch von momentan bis zu fünf Stunden auf 3.40 Stunden. Auf der neuen Linie werde am 26. August der Betrieb aufgenommen.

