Mainz (AFP) Zehn Wochen vor der Bundestagswahl liegen die politischen Lager Kopf an Kopf. In dem am Freitag veröffentlichten "Politbarometer" des ZDF kommen Union und FDP zusammen auf 46 Prozent - ebenso wie die Oppositionsparteien SPD, Grüne und Linke. Erstmals seit fast einem Jahr konnte die FDP im "Politbarometer" wieder die Sperrklausel überwinden und landete exakt bei fünf Prozent. Die Union erreichte 41 Prozent (minus zwei Punkte im Vergleich zum Juni).

