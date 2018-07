Washington (AFP) Die USA und die EU haben ein positives Fazit ihrer ersten Verhandlungsrunde über ein transatlantisches Freihandelsabkommen gezogen. "Es war eine sehr produktive Woche", sagte der EU-Chefunterhändler Ignacio García Bercero am Freitag in Washington. "Das Hauptziel wurde erreicht: Wir hatten substanzielle Gespräche über die ganze Bandbreite an Themen, die wir mit diesem Abkommen abdecken wollen."

