Paris (AFP) Acht Monate nach dem Scheitern von Verhandlungen in Australien wird von Montag an in Bremerhaven über einen besseren Schutz für die Antarktis beraten. Bei einer Sondersitzung der internationalen "Kommission für die Erhaltung der lebenden Meeresschätze in der Antarktis" (CCAMLR) geht es zum einen um die Schaffung eines 2,3 Millionen Quadratkilometer großen Schutzgebietes im Rossmeer, dem intaktesten Meeres-Ökosystem der Welt. Entschieden werden könnte auch über einen Schutzstatus für weitere 1,6 Millionen Quadratkilometer Küstengewässer in der östlichen Antarktis.

