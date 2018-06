Düsseldorf (AFP) Nach einwöchigem Streik nimmt das Schleusenpersonal in Nordrhein-Westfalen in der Nacht von Sonntag auf Montag um Mitternacht die Arbeit wieder auf. Der Ausstand an den zahlreichen Kanälen in dem Bundesland werde "vorerst beendet", teilte die Gewerkschaft Verdi am Freitag in Düsseldorf mit. Damit solle Bundesverkehrsminister Peter Raumsauer (CSU) eine "Denkpause" gewährt und Rücksicht auf Binnenschiffer genommen werden, erklärte der Verdi-Fachbereichsleiter Bund/Länder in NRW, Michael Kötzing. In der nächsten Woche würden die Beschäftigten mit der Gewerkschaft beraten, "wann und wo die Streiks fortgesetzt werden".

