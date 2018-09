Washington (AFP) Nach dem Ärger über die US-Überwachungsprogramme hat die Regierung in Washington Deutschland Aufklärung über die Aktivitäten ihrer Geheimdienste zugesagt. Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) vereinbarte bei einem Besuch in der US-Hauptstadt am Freitag, dass deutsche Stellen Zugriff auf vormals vertrauliche Informationen zum "Prism"-Programm des Spionagedienstes NSA erhalten würden. "Ich habe den amerikanischen Freunden klar gesagt, (...) dass wir es nicht akzeptieren könnten, wenn die NSA gegen Gesetze in Deutschland verstoßen würde", sagte er.

