Norrköping (dpa) - Titelanwärter Frankreich hat bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen in Schweden als erste Mannschaft einen Sieg gelandet.

Das Team von Trainer Bruno Bini gewann in Norrköping sein Auftaktspiel in der Gruppe C gegen Russland souverän 3:1 (2:0). Starstürmerin Marie-Laure Delie mit einen Doppelpack in der 21. und 33. Minute und Eugenie Le Sommer (67.) schossen den hochverdienten Erfolg fast mühelos heraus. Jelena Morosowa (83.) gelang in der Schlussphase noch das 1:3. Anschließend trafen in Linköping (20.30 Uhr) England und Spanien aufeinander. Bis dato waren alle vier EM-Spiele unentschieden ausgegangen.