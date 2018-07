Köln (SID) - Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht seine bisweilen grenzwertigen Boulevard-Auftritte als größtes Hindernis auf dem Weg zu einem Trainerjob in der Fußball-Bundesliga. "Man macht Fehler. Ich habe das Leben gelebt, wie ich es innerlich gefühlt habe. Ganz sicher hat das dazu beigetragen, dass die Bundesliga-Vereine Abstand genommen und gesagt haben, wir wollen einen Trainer, der sich von morgens bis abends auf Fußball konzentriert", sagte der 52-Jährige in der ARD-Sendung Ligafieber, die am Samstag ab 18.50 Uhr ausgestrahlt wird.

Sich für eine Doku-Soap über sein Leben herzugeben, sei "ganz sicher ein Fehler gewesen", sagte der Weltmeister von 1990. Dadurch sei ein falscher Eindruck entstanden, selbstverständlich sei er auf den Fußball fokussiert: "Aber wenn man natürlich ein Jahr lang ohne Job ist, kann man sich nicht zu Hause einsperren." Wo er gearbeitet habe, könne man ihm "schwer etwas vorwerfen".

Derzeit arbeitet Lothar Matthäus unter anderem als Experte für den Pay-TV-Sender Sky.