Bad Ragaz (SID) - Zurückhaltend und noch etwas schüchtern hat sich Henrich Mchitarjan erstmals seit seinem Wechsel zum Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund den Journalisten gestellt. "Ich hoffe, der BVB wird diesen Transfer für keine Sekunde und keinen Cent bereuen", sagte der teuerste Spieler der Klubgeschichte in Bad Ragaz, wo der Champions-League-Finalist sein Trainingslager abhält.

Mit Mario Götze, den er in Dortmund ersetzen soll, will sich der armenische Nationalspieler am liebsten nicht vergleichen lassen. "Er ist ein sehr guter Spieler, aber ein anderer Spielertyp", sagte Mchitarjan, der sich auf Französisch äußerte. Bei seinem Wechsel von Schachtjor Donezk zu den Westfalen sei er seinem Herzen gefolgt.

Bei seinem ersten Einsatz für seinen neuen Klub hatte der etwa 25 Millionen Euro teure Offensivspieler am Mittwoch gegen den FC Basel (3:1) gleich einen Treffer erzielt und einen weiteren vorbereitet.