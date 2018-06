München (dpa) - Lesben haben in München schlechtere Chancen bei Bewerbungen als in Berlin. Das geht aus einer Studie der Ökonomin Doris Weichselbaumer von der Universität Linz hervor. Während die Chancen in der Hauptstadt für homo- und heterosexuelle Frauen etwa gleich groß waren, gab es in der bayerischen Landeshauptstadt deutliche Unterschiede. Heterosexuelle Frauen bekamen in München 42 oder 45 Prozent positive Rückmeldungen, bei den lesbischen Frauen war es nur ein Drittel. Die Bewerbungen hatten sich nur bei Familienstand und in der sexueller Orientierung unterschieden.

