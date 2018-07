Mexiko-Stadt (dpa) - Bei Kämpfen mit dem Militär sind in Mexiko 13 Mitglieder einer bewaffneten Bande ums Leben gekommen. Der Vorfall ereignete sich laut Staatsanwaltschaft am Abend in einem Dorf im Bundesstaat Zacatecas. Die Militärs stellten Waffen, Fahrzeuge und Telekommunikationsgeräte sicher. In Zacatecas sind mehrere bewaffnete Banden aktiv. Das berüchtigte Drogenkartell "Los Zetas" gilt in der Region als eine der gewaltbereitesten kriminellen Organisationen. Noch ist aber unklar, ob die 13 Opfer einem Drogenkartell angehörten.

