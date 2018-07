Frankfurt (SID) - Die deutschen Volleyballerinnnen wollen bei der Finalrunde der European League die Qualifikation für den Grand Prix 2014 perfekt machen. Dafür muss zum Auftakt im Halbfinale im bulgarischen Warna am Samstag ein Sieg gegen die Gastgeberinnen her. "Auch wenn wir um 4.00 Uhr morgens aufbrechen mussten, nur eine Trainingseinheit in der Spielhalle haben und in Warna spielen. Generell ist unser Niveau und Potenzial höher", sagt Bundestrainer Giovanni Guidetti. Eine Finalteilnahme ist das erklärte Ziel der Mannschaft um Spielführerin Margareta Kozuch.

Für die beiden Spiele hat der Italiener seinen 16er-Kader erneut um vier Spielerinnen reduzieren müssen. Nicht dabei sind Lena Möllers (Novara/Italien), Jana-Franziska Poll (Schweriner SC ), Lisa Izquierdo (Dresdner SC) und Berit Kauffeldt (Conegliano/Italien). Die Streichung der vier Akteurinnen hat für ihre mögliche Teilnahme an der Heim-EM (6. bis 14. September) keine Bedeutung.

"Das sind die zwölf Spielerinnen, die uns für das eine Spiel helfen sollen, das ist keine Nominierung für ein Turnier. Zum Beispiel habe ich mich für Lisa Thomsen entschieden, damit wir in den kurzen Sätzen bis 21 Punkte für drei Positionen die Annahme und Abwehr stärken können", so der 40-Jährige. In der European League testet der europäische Verband ein neues Punktsystem, die Sätze werden nicht bis 25, sondern nur bis 21 gespielt.

Im zweiten Halbfinale stehen sich Belgien und Rumänien gegenüber. Das Finale und das Spiel um Platz drei finden am Sonntag statt. Die beiden Finalisten lösen das Ticket für den Grand Prix 2014.