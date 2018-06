Kasan (SID) - Das 220-köpfige Team des Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverbandes (adh) feiert bei der 27. Sommer-Universiade in Kasan eine erfolgreiche Halbzeitbilanz. Mit drei Gold-, vier Silber- und fünf Bronzemedaillen wurde bereits zu diesem Zeitpunkt das Endergebnis aus Shenzhen/China 2011 fast erreicht. Neben den Medaillen erreichten deutsche Sportler in allen Sportarten Plätze unter den ersten Acht. 36 Finalplatzierungen unterstrichen das hohe Niveau der deutschen Mannschaft.

"Alle Sportarten haben ihr Soll erfüllt und für positive Überraschungen gesorgt. Wir hoffen, dass es so weitergeht", sagte adh-Teamleiter Thorsten Hütsch. Ergänzend erklärte adh-Generalsekretär Paul Wedeleit: "Die Unterstützung der Sportler ist überwältigend." Auch organisatorisch fällt das bisherige Fazit ausdrücklich positiv aus. "Es gibt keinerlei Probleme", so Wedeleit.

Prominentester Medaillengewinner im deutschen Team war der Reck-Olympiazweite Fabian Hambüchen, der im Mehrkampf und am Boden jeweils Silber gewann. An den Studentenspielen in Kasan nehmen rund 13.000 Athleten aus mehr als 170 Ländern teil. Eurosport berichtet über 120 Stunden von der Universiade.