Beirut (AFP) Dem Terrornetzwerk Al-Kaida nahestehende Islamisten haben nach Angaben von Aktivisten ein ranghohes Mitglied der oppositionellen Freien Syrischen Armee getötet. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Freitag mitteilte, wurde Kamal Hamami, der unter seinem Kämpfernamen Abu Bassir al-Dscheblaui bekannt war, am Vortag durch Schüsse in der Region Lattakia getötet. Demnach ist die militante Gruppe Islamischer Staat im Irak und in der Levante für den Angriff verantwortlich.

