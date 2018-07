Berlin (dpa) - Das Interesse an alten Regionalkürzeln auf Auto-Nummernschildern hält an. Bundesweit sind mittlerweile 250 zwischenzeitlich ausrangierte Buchstabenkombinationen neu genehmigt worden. Allein für Bayern seien in dieser Woche 57 reaktivierte Kürzel freigegeben worden. Seit 1. November 2012 können Länder beim Bund alte Kürzel neu beantragen, die weggefallen waren. Viele Kreise wollen damit die regionale Identität stärken.

