Nikosia (AFP) Der italienische Energiekonzern Eni will im kommenden Jahr mit Probebohrungen vor der Küste Zyperns beginnen. "Wir planen die erste Bohrung 2014", sagte Eni-Chef Paolo Scaroni am Donnerstagabend in Nikosia nach Gesprächen mit dem zyprischen Präsident Nikos Anastasiades. Der zyprische Energieminister George Lakkotrypis bestätigte den Zeitplan. Eni sei auch daran interessiert, in eine Anlage zur Verflüssigung von Erdgas (LNG) zu investieren, die die Regierung plane.

