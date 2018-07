Paris (dpa) - Zerfetzte Waggons, Tote und eine stundenlange Rettungsaktion: Für die Passagiere eines französischen Intercity endete die Reise ins Wochenende in einer Katastrophe. Bei dem Zugunglück sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen, 30 liegen zum Teil schwer verletzt in Krankenhäusern. Rettungskräfte suchen immer noch nach weiteren Todesopfern. Die Ursache des Unfalls ist unklar. Mehrere Waggons des Zuges entgleisten an einer Weiche rund 200 Meter vor dem Bahnhof einer Kleinstadt bei Paris. Ein Zugteil rollte weiter, der andere krachte zum Teil auf den Bahnsteig.

