Dallas (SID) - Der frühere NBA-Champion Dallas Mavericks um den deutschen Ausnahme-Basketballer Dirk Nowitzki hat endlich auf dem Spielermarkt zugeschlagen und den ersehnten Star verpflichtet. Die Mavs sicherten sich Monta Ellis von den Milwaukee Bucks für drei Jahre, in denen der Guard bis zu 30 Millionen Dollar (23,3 Millionen Euro) verdienen soll. Der 27 Jahre alte Ellis kam in der abgelaufenen Saison in 82 Spielen auf durchschnittlich 19,2 Punkte für die Bucks, ehe er den noch ein Jahr laufenden Vertrag per Option beendete.

Die Verpflichtung von Ellis schließt bei den Mavericks allerdings nicht die Lücke in vorderster Front, die sich nach dem Abgang von Center Chris Kaman zu den Lakers noch vergrößert hat. Während Dallas mittlerweile fünf neue Guards verpflichtet hat, fehlt angesichts der Absage von Dwight Howard (nach Houston) und dem Verzicht auf Andrew Bynum (nach Cleveland) weiterhin der dringend benötigte zweite starke "Big Man" neben Nowitzki. US-Medienberichten zufolge sollen die Mavs nun sogar bei Greg Oden (zuletzt Portland) vorgefühlt haben. Der Nummer-1-Pick der Draft von 2007 hat verletzungsbedingt seit 2009 kein einziges Spiel bestritten.

Zudem müssen die Mavs den längerfristigen Ausfall von Guard Shane Larkin verkraften. Der Erstrunden-Pick der Texaner in der abgelaufenen Draft zog sich im Training einen Knöchelbruch zu und wird mindestens drei Monate fehlen.