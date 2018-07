Peking (AFP) Eine im Süden Chinas geplante Uran-Anlage wird nach Protesten von Anwohnern nun doch nicht gebaut. Dies berichtete am Samstag die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Zuvor hatten am Freitag etwa tausend Menschen in Jiangmen in der Provinz Guandong gegen die geplante Anlage etwa 30 Kilometer vor der Stadt protestiert. Zu der Demonstration, die offiziell als "Spaziergang" deklariert wurde, hatten sich die Teilnehmer im Internet verabredet. Sie befürchten vor allem negative Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheitsgefahren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.