Berlin (AFP) In der Debatte um die Grenzen staatlicher Überwachungsprogramme hat sich Bundesverbraucherschutzministerin Ilse Aigner (CSU) für ein globales Datenschutzabkommen ausgesprochen. "Wir brauchen einen Vertrag, an den sich alle Staaten halten und der dann für alle Unternehmen verpflichtend wird", sagte sie der Zeitung "Welt am Sonntag". In ihren Augen wäre es "ein historischer Fehler, das jetzt nicht anzupacken".

