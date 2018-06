Berlin (AFP) Pilotenvertreter warnen vor der Ozonbelastung in der Atemluft in Flugzeugen. Bei nahezu allen großen Fluggesellschaften seien die Maschinen offenbar reihenweise nicht mit so genannten "Ozon-Konvertern" ausgerüstet, die das potenziell gefährliche Gas aus der oberen Atmosphäre in Sauerstoff umwandeln, zitierte die "Welt am Sonntag" aus einer internen Mitteilung der Pilotenvereinigung Cockpit. Dabei hätten die Airlines bereits vor fünf Jahren zugesichert, dass alle Flugzeuge kurzfristig mit den Geräten nachgerüstet würden und neu bestellte Maschinen mit Konvertern bereits ab Werk ausgestattet sein sollten.

