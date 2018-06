Berlin (AFP) Mit einem Hass-Video hat sich Skandal-Rapper Bushido Ärger mit Politik und Justiz eingehandelt: Grund sind verbale Ausfälle und handfeste Drohungen gegen Grünen-Chefin Claudia Roth, Berlins Bürgermeister Klaus Wowereit und den FDP-Bundestagsabgeordneten Serkan Tören, die Bushido in einem Musikvideo seines Rapper-Kollegen Shindy loslässt. Tören kündigte in der "Bild" vom Samstag Strafanzeige an, auch Wowereit prüft demnach einen solchen Schritt.

