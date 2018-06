Fürth (SID) - Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat die erste Niederlage in der Vorbereitung auf die neue Saison kassiert. Die Schwaben verloren beim Bundesliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth 1:2 (1:1). Sascha Mölders glich in der 42. Minute die Führung des Zweitligisten durch Nikola Djurdjic (39.) aus. Ilir Azemi erzielte in der 62. Minute das Siegtor für die Franken.