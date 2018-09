Hamburg (SID) - Fußball-Bundesligist und Gastgeber Hamburger SV steht im Finale des Nordcups. Das Team von Trainer Thorsten Fink bezwang den Bundesliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig 4:3 im Elfmeterschießen und trifft im Endspiel am Sonntag auf den FC Kopenhagen. Nach 2x30 Minuten hatte es 0:0 gestanden. Der dänische Meister hatte zuvor den VfL Wolfsburg 2:1 (0:0) besiegt. Bei den "Wölfen" musste Torwart Diego Benaglio mit einer Knieverletzung ausgewechselt werden.

HSV-Keeper Jaroslav Drobny parierte den entscheidenden Elfmeter gegen Braunschweigs Stürmer Thorsten Oehrl, zuvor hatten beide Teams je einen Elfmeter vergeben. "Was wir gesehen haben, insbesondere in der Defensive, war absolut okay", sagte Eintracht-Trainer Thorsten Lieberknecht trotz der Niederlage.

Im ersten Halbfinale hatte Jan Polak (40.) den VfL zunächst in Führung geschossen, doch Thomas Kristensen per Foulelfmeter (45.) und Rurik Gislason (54.) sorgten für die Wende. Wolfsburg und Braunschweig bestreiten am Sonntag das Spiel um Platz drei.