Moskau (dpa) - Der Umgang mit dem früheren US-Geheimdienstler Edward Snowden belastet weiter das Verhältnis zwischen Washington und Moskau. Snowden will doch Asyl in Russland. US-Präsident Barack Obama und sein russischer Kollege Wladimir Putin sprachen am Telefon über den Fall. Einzelheiten dazu teilte das Weiße Haus allerdings nicht mit. Derweil gibt sich der deutsche Innenminister nach einem Besuch in Washington zufrieden. 45 Anschläge weltweit seien durch Informationen des US-Geheimdienstes NSA verhindert worden, 25 davon in Europa und 5 in Deutschland.

