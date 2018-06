Berlin (dpa) - Die SPD hat die USA-Reise von Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) als klaren Misserfolg bezeichnet.

SPD-Fraktionsgeschäftsführer Thomas Oppermann sagte am Samstag: "Die Reise war ein Desaster. Minister Friedrich ist mit leeren Händen zurückgekehrt. Es gibt keine konkreten Ergebnisse." Die deutsche Bevölkerung wisse nun immer noch nichts über die millionenfache Überwachung in Deutschland. Friedrich sei sichtlich überfordert und nicht in der Lage, die deutschen Interessen mit Rückgrat zu vertreten, bemängelte Oppermann, der dem Parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestages vorsteht. Das geheim tagende Gremium will Friedrich am Mittwoch zu den Details der Aufklärungsbemühungen befragen.

Friedrich hatte nach seinen Gesprächen mit Vertretern der amerikanischen Regierung den Einsatz von Überwachungsprogrammen verteidigt. 45 Anschläge weltweit seien durch Informationen des US-Geheimdienstes NSA verhindert worden, 25 davon in Europa und 5 in Deutschland. Zugleich bekräftigte er aber, dass immer die Verhältnismäßigkeit gewahrt werden müsse.