Berlin (dpa) - Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger will die Möglichkeiten der Einweisung in die Psychiatrie einschränken. Das schreibt die "Süddeutsche Zeitung". Ihr Ministerium habe entsprechende Reformvorschläge vorgelegt. Als Begründung werde die wachsende Zahl der in der Psychiatrie untergebrachten Straftäter genannt. Die Unterbringung in der Psychiatrie soll künftig auf gravierende Fälle beschränkt werden. Zum ersten Mal soll die Entscheidung nach vier Monaten überprüft werden – statt wie derzeit erst nach einem Jahr.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.