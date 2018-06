Bagdad (dpa) - Ein Selbstmordattentäter hat bei einem Anschlag auf ein Café im nordirakischen Kirkuk mindestens 38 Menschen mit in den Tod gerissen. 25 weitere wurden verletzt. Insgesamt kamen gestern bei einer Serie von Anschlägen landesweit 61 Menschen ums Leben. Vor der Bluttat in Kirkuk waren bereits rund 65 Kilometer nördlich von Bagdad zehn Menschen vor einem schiitischen Schrein getötet worden. Auch in Mossul kamen Menschen bei einem Anschlag ums Leben.

