Rottach-Egern (SID) - Eine Woche nach ihrem nationalen Titel hat Vize-Weltmeisterin Martina Strutz beim Internationalen Stabhochsprung-Meeting in Rottach-Egern den Sieg deutlich verpasst. In Abwesenheit ihrer Dauerrivalin Silke Spiegelburg (Leverkusen) übersprang die Neubrandenburgerin vier Wochen vor der WM in Moskau nur durchschnittliche 4,52 m und musste sich damit der Amerikanerin Kylie Hutson geschlagen geben (USA/4,67 m), die ihre persönliche Bestleistung um drei Zentimeter verfehlte.

Dritte wurde Becky Holliday (USA) mit 4,42 m. Die DM-Fünfte Kristina Gadschiew (Zweibrücken) blieb in Rottach-Egern ohne gültigen Versuch.

Die Norm (4,60) für die internationalen Titelkämpfe in Moskau (10. bis 18. August) haben Strutz und Gadschiew wie Spiegelburg und Carolin Hingst (Mainz) bereits geknackt.