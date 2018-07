Berlin (dpa) - Die Pilotenvereinigung Cockpit (VC) warnt vor der Ozonbelastung in der Atemluft in Flugzeugen. Große Teile der deutschen Kurz- und Mittelstreckenflotten nahezu aller großen Fluggesellschaften seien von dem Problem betroffen, zitiert die "Welt am Sonntag" aus einer internen VC-Mitteilung, die auch NDR Info und der dpa vorliegt. Auf nahezu allen Langstreckenflügen bestehe das Problem nicht, weil der Einflug in den Luftraum der USA ohne die Ozon-Umwandler gar nicht gestattet sei. Das Gas Ozon kann Lungen und Atemwege reizen und etwa Kopfschmerzen oder Entzündungen verursachen.

