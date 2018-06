Hohenstein-Ernstthal (SID) - Vorjahressieger Sandro Cortese hat es im Qualifying zum Großen Preis von Deutschland nur auf den 19. Startplatz geschafft. Mit seiner Bestzeit lag der 23-Jährige aus Berkheim mehr als acht Zehntelsekunden hinter der Spitze. Besser machte es Marcel Schrötter (Vilgertshofen/beide Kalex). Der zweite deutsche Starter wurde 13.

Moto3-Weltmeister Cortese, der es bei seinem Moto2-Debüt in Sachsen auch im Training nicht unter die Top 15 geschafft hatte, dürfte es am Sonntag im Rennen (11.00 Uhr/Sport1) schwer haben, WM-Punkte zu holen. Cortese war nach seinem Titelgewinn in die höhere Klasse aufgestiegen.

Die Pole Position eroberte Xavier Simon. Der Belgier stand noch nie zuvor in der ersten Reihe. Dahinter landeten die beiden Spanier Jordi Torres und Pol Espargaró.

Cortese hatte im vergangenen Jahr als erster Deutscher nach 41 Jahren beim Heimrennen triumphiert und war wenige Monate später erstmals Weltmeister geworden. In dieser Saison hat es bislang nur zu sechs Punkten gereicht, im WM-Klassement liegt der Schwabe auf Rang 21.