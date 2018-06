New York (dpa) - Pop-Diva Lady Gaga (27) meldet sich nach monatelanger Pause zurück: Ihr neues Album "ARTPOP" werde am 11. November erscheinen, verkündete sie am Freitag auf ihrer Facebook-Seite.

Im August soll es eine Single geben. Das neue Werk werde eine "Feier der Besessenheit", voller elektronischer Leidenschaft und Wahnsinn. Zeitgleich zum Album soll zudem eine "ARTPOP"-App erscheinen, mit der die Musikerin nicht weniger als einen "Urknall" erzeugen will.

Zuletzt war es ungewohnt ruhig um die Künstlerin geworden, die sich im Februar einer Hüftoperation unterziehen und danach einige Konzerte verschieben musste. Vor kurzem hatte sie ihren rund 39 Millionen Followern bei Twitter erklärt, dass ihr dortiges Profil vorübergehend nicht mehr bedient werde.

Bericht von "USAtoday.com"

Ankündigung auf Facebook

Twitter-Account Lady Gaga