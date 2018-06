Ückeritz (dpa) - In der Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern ist erneut ein Mensch beim Baden ums Leben gekommen. Auf der Insel Usedom

wurde am frühen Morgen ein 35-jähriger Urlauber aus Berlin tot aus dem Wasser geborgen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann habe mit Freunden in der Nacht am Strand von Ückeritz gefeiert. Zum Sonnenaufgang seien sie baden gegangen. Plötzlich sei der 35-Jährige im hüfttiefen Wasser nicht mehr zu sehen gewesen. Die Polizei geht nach bisherigen Erkenntnissen von Ertrinken als Todesursache aus. Inwieweit Alkohol zu dem Unfall beigetragen hat, ist noch unklar.

