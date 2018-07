Gstaad (SID) - Die Beachvolleyballerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst (Hamburg/Nr. 14) haben den ersten Einzug ins Finale eines Grand-Slam-Turniers verpasst. Die WM-Fünften verloren am Samstag im schweizerischen Gstaad gegen die an Position sechs gesetzten Brasilianerinnen Lili/Seixas 0:2 (18:21, 15:21) und treffen am Sonntag im Spiel um Platz drei auf das chinesische Top-Duo Xi Zhang/Xue Chen (Nr. 2). Katrin Holtwick und Ilka Semmler (Essen/Nr. 11) hatten am Freitag im Viertelfinale das Nachsehen.

"Wir lagen zweimal klar vorne, dann ist man natürlich kurz nach dem Spiel enttäuscht", sagte die Olympiafünfte Ludwig dem SID: "Aber insgesamt sind wir schon zufrieden. Im letzten Match werden wir nochmal angreifen." Neben Weltranglistenpunkten geht es im "kleinen Finale" zusätzlich um rund 2800 Euro. 9900 Euro haben sie für Platz vier bereits sicher.

Bei den Männern war für die WM-Dritten Jonathan Erdmann und Kay Matysik als letztes deutsches Duo das Viertelfinale Endstation. Die deutschen Meister aus Berlin unterlagen den brasilianischen Weltranglisten-Zweiten Pedro/Bruno mit 0:2 (21:23, 19:21). Sebastian Dollinger und Stefan Windscheif (Hamburg) waren im Achtelfinale gegen die Spanier Pablo Herrera/Adrian Gavira durch ein 1:2 (18:21, 21:17, 12:15) ausgeschieden.

Für Ludwig (27) war bereits der Halbfinaleinzug mit ihrer neuen Partnerin Walkenhorst (22) das bislang beste Ergebnis auf der World Tour. Das vor der Saison formierte Duo nutzt diese Saison vor allem als Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro.