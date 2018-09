Neid kündigt gegen Island "Wechsel auf einer Position" an

Växjö (dpa) - Bundestrainerin Silvia Neid wird die deutsche Frauen-Nationalmannschaft im zweiten EM-Spiel gegen Island umstellen. "Wahrscheinlich werden wir auf einer Position etwas ändern, weil wir dann in der zweiten Halbzeit eine Option mehr haben", kündigte Neid bei der Abschluss-Pressekonferenz vor der Partie an diesem Sonntag (20.30 Uhr/ZDF und Eurosport) an. Es sei ein Eins-zu-eins-Wechsel "auf der gleichen Position", meinte die DFB-Cheftrainerin, die am Samstag natürlich nicht verriet, welche Spielerin sie aus der Startelf nimmt.

Beachvolleyballerinnen Ludwig/Walkenhorst verpassen Gstaad-Finale

Gstaad (dpa) - Die deutschen Beachvolleyballerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst haben das Endspiel beim Grand Slam im schweizerischen Gstaad verpasst. Im Halbfinale unterlagen die WM-Fünften aus Hamburg am Samstag den WM-Dritten Lili/Seixas aus Brasilien glatt mit 0:2 (18:21, 15:21). Ludwig und Walkenhorst treten damit am Sonntag im Spiel um Platz drei an. Gegnerinnen sind die Brasilianerinnen Talita/Lima nach dem 0:2 (16:21, 17:21) gegen die chinesischen Weltmeisterinnen Xue Chen/Zhang Xi.

Motorrad-Pilot Bradl startet auf Sachsenring als Vierter

Hohenstein-Ernstthal (dpa) - Motorrad-Pilot Stefan Bradl ist am Samstag im Qualifying zum Heim-Grand-Prix auf dem Sachsenring auf Platz vier gefahren. Der Zahlinger ließ sich auch von einem Sturz ins Kiesbett nicht aufhalten und untermauerte in der Königsklasse MotoGP seine Ambitionen auf einen Podestplatz am Sonntag (14.00 Uhr Sport1). Der Spanier Marc Marquez drehte in 1:21,311 Minuten die schnellste Runde und verwies den Briten Cal Crutchlow und den Italiener Valentino Rossi auf die Plätze. Der zuvor im Training schwer gestürzte WM-Führende Dani Pedrosa aus Spanien will trotz eines Haarrisses im Schlüsselbein starten.

Fognini erster Finalist beim Stuttgarter Tennisturnier

Stuttgart (dpa) - Fabio Fognini hat als erster Spieler das Finale beim Stuttgarter ATP-Tennisturnier erreicht. Der Italiener bezwang am Samstag auf dem Weissenhof den spanischen Qualifikanten Roberto Bautista-Agut in nur 55 Minuten mit 6:1 und 6:3. Fognini hatte im Viertelfinale den topgesetzten Tommy Haas besiegt. Er trifft bei der mit 467 800 Euro dotierten Sandplatzveranstaltung im Endspiel am Sonntag entweder auf Philipp Kohlschreiber aus Augsburg oder den Rumänen Victor Hanescu.

Wolfsburg verpasst Finale bei Nordcup nach 1:2 gegen Kopenhagen

Hamburg (dpa) - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat das Finale des Nordcups in Hamburg verpasst. Die Niedersachsen unterlagen am Samstag dem FC Kopenhagen mit 1:2 (0:0) und bestreiten am Sonntag (15.30 Uhr) das Spiel um Platz drei. Im zweiten Halbfinale standen sich der Hamburger SV und Eintracht Braunschweig gegenüber.

Honduras zieht ins Viertelfinale beim Gold Cup ein

Miami Gardens (dpa) - Die Fußball-Nationalmannschaft von Honduras hat vorzeitig das Viertelfinale des Gold Cups erreicht. Dank eines Treffers von Jorge Claros in der Nachspielzeit gelang den Mittelamerikanern am Freitag (Ortszeit) in Miami Gardens der entscheidende 1:0 (0:0)-Sieg über El Salvador. Nach zwei Siegen in der Kontinentalmeisterschaft des CONCACAF-Verbandes führt Honduras die Gruppe B an.

Fulham hat neuen Besitzer: Milliardär kauft Premier-League-Club

London (dpa) - Der FC Fulham hat den Besitzer gewechselt. Der Club aus der Premier League, bei dem auch der deutsche Fußball-Profi Sascha Riether und der Deutsch-Iraner Ashkan Dejagah spielen, wurde an den in Pakistan geborenen Milliardär Shahid Khan verkauft. Medienberichten zufolge soll er umgerechnet zwischen 170 und 230 Millionen Euro bezahlt und den Club schuldenfrei übernommen haben.

US-Medien: Dallas reagiert auf neue Verletzte und holt Monta Ellis

Berlin (dpa) - Die Dallas Mavericks stehen US-Medienberichten zufolge vor der Verpflichtung von Monta Ellis von den Milwaukee Bucks. Die Verantwortlichen des Teams mit dem deutschen Superstar Dirk Nowitzki reagierten damit auf die schweren Verletzungen von Shane Larkin und Devin Harris, die am Freitag (Ortszeit) bekanntwurden.

Deutsche Bahnradmeisterschaften 2014 in Cottbus

Oberhausen (dpa) - Die deutschen Bahnradmeisterschaften finden im kommenden Jahr in Cottbus statt. Das bestätigte Axel Viertler vom RSC Cottbus am Rande der aktuellen Titelkämpfe in Oberhausen. Voraussichtlich sollen die Wettkämpfe in der Lausitz Ende Juli 2014 ausgetragen werden. Zuletzt wurden die Meisterschaften vor drei Jahren auf der 1987 eröffneten und 333 Meter langen Zementbahn ausgefahren.