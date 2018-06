Budapest (SID) - Die deutschen Wasserballer haben bei ihrer WM-Generalprobe auch das zweite Spiel verloren. Die Mannschaft des neuen Bundestrainers Nebojsa Novoselac unterlag am Samstag beim Vierländerturnier in Budapest dem EM-Sechsten Griechenland mit 9:13 (2:4, 2:4, 1:3, 4:2). Beste Torschützen waren Heiko Nossek (Esslingen) und Kapitän Moritz Oeler (Spandau) mit jeweils zwei Treffern.

Zum Auftakt hatte die Auswahl des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) beim 4:10 gegen Gastgeber Ungarn keine Chance gehabt. Letzter Gegner ist am Sonntag (10.00 Uhr) Montenegro. Bei der WM in Barcelona (19. Juli bis 4. August) trifft das Team des Serben Novoselac in der Vorrunde auf Rumänien, Italien und Kasachstan.