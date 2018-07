Khartum (AFP) In der sudanesischen Krisenregion Darfur sind am Samstag sieben Blauhelm-Soldaten getötet und 17 weitere verletzt worden. Das teilte die gemeinsame Friedensmission der UNO und der Afrikanischen Union (AU) in der sudanesischen Hauptstadt Khartum mit. Es handelt sich um den schwerwiegendsten Zwischenfall während des 2007 begonnenen UNAMID-Einsatzes.

