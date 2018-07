Peking (dpa) - Nach den schweren Unwettern der vergangenen Tage bereitet sich China auf die Ankunft des Taifuns "Soulik" vor. In den Küstenprovinzen Fujian und Zhejiang rechnen die Behörden mit bis zu 10 Meter hohen Wellen, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua mitteilte. Der Sturm soll am späten Samstag auf die Küste treffen. In Taiwan hatte der Taifun bereits am Morgen ein Todesopfer gefordert. In den vergangenen Tagen hatten bereits Unwetter in China dutzende Menschen getötet und tausende Häuser zerstört.

